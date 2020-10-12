Bakan Hulusi Akar, Ermenistan ordusunun Gence şehrine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile katıldığı Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan bunun hesabını verecek VİDEO

"HESAP VERECEKLER"

Ateşkesi ihlal ederek Gence bölgesine saldıran Ermenistan'a yönelik konuşan Akar, şunları söyledi:

"Bu yeni bir şey değil. Ermenistan, her zaman son derece saldırgan davranıyor, insanlık, savaş suçu işliyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Ermenistan yönetimi, bu konuda son derece pervasız davranıyor. Sağlanan destek, bunları son derece şımartmış vaziyette. Bunların ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var. Ne de ahlaki noktayı nazarında meselelere bakışları söz konusu.

Maalesef Gence ve diğer birçok yerleşim yerine acımasızca saldırdılar, saldırılarını sürdürüyorlar. Bunlar, ateşkesin de ihlali anlamına geliyor. Fütursuz bir şekilde saldırılarını sürdürüyorlar. Bir gün gelecek hem tarih hem de uluslararası hukuk önünde bunların hesabını verecekler."

"PROVOKATİF HAREKETLER"

Oruç Reis araştırma gemisinin demir almasına ilişkin de açıklama yapan Akar, şöyle konuştu:

"Bizim deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz söz konusu. Ege'de, Akdeniz'de bizim deniz yetki alanlarımız var. BM tarafından kayıtlara geçmiş olan deniz yetki alanımız var. Bu alanlarda biz tamamen bilimsel ve teknik çalışmalar yapıyoruz. Burada hiç kimseye tehdit değil bu. Bizim yaptığımız bu bilimsel, teknik çalışmalara saldırılar düzenliyorlar. Gerilimi yükseltmek için her türlü girişimde bulunuyorlar. Bir tür provokatif hareketlere girişiyorlar. Komşularımızın bunlardan uzak durmalarını temenni ediyoruz.

"GEREKLİ REFAKAT VE KORUMA SAĞLANACAK"

Bu çalışmaları tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri olarak korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis de bugüne kadar yaptığı çalışmalar çerçevesinde olduğu gibi yine planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizim yaptığımız çalışmalar bu plan dahilinde devam edecek, Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde söz konusu gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız."

