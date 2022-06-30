Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız mevkidaşı ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Son zamanların en hareketli NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.

Fransız mevkidaşıyla görüştü

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, son günde Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ele alındı

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hulusi Akar, Türkiye ve Hollanda arasındaki mevcut ilişkilere vurgu yaparak bu ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasının önemine değindiği öğrenildi.