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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Habercilikle alakası olmayan Yunan gazetesinin seviyesiz ifadesini kınıyoruz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan haberinin, Yunan basın tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.
    • AA
    • 20.09.2020 - 10:59
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Habercilikle alakası olmayan Yunan gazetesinin seviyesiz ifadesini kınıyoruz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi.

    Bakan Hulusi Akar, "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

    "YUNAN BASIN TARİHİNİN KARA LEKESİ"

    Bu hadisenin Yunan basın tarihinde utanç verici bir hadise oalrak kalacağının altını çizen Hulusi Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz."

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Habercilikle alakası olmayan Yunan gazetesinin seviyesiz ifadesini kınıyoruz #1

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