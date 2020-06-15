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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Harekat Merkezi'nde

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Harekat Merkezi'nde

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sevk ve idare ediyor.
    • AA
    • 15.06.2020 - 02:27
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Harekat Merkezi'nde

    Bölücü terör örgütü, son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüslerini artırdı. Bu sebeple Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı.

    KUZEY IRAK'TAKİ TÜM PKK SIĞINAKLARI VURULUYOR

    Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvaları tek tek vuruluyor.

    AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİ, HAREKAT MERKEZİNDE

    Operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

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