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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak sınırında

    Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 12:58
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak sınırında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak'a geldi.

    BAKAN AKAR, HAVALİMANINDA KARŞILANDI

    Havalimanında Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerine başladı.

    SINIR HATTINDAKİ KOMUTANLARLA TOPLANTI YAPILIYOR

    23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na da geçen Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile toplantı yapıyor.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak sınırında #1

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak sınırında #2

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak sınırında #3


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