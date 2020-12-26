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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’ya gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’ya gitti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da eşlik ettiği Bakan Akar, Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelecek.
- AA
- 26.12.2020 - 11:54
- Güncelleme : 26.12.2020 - 11:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti.
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.
MEHMETÇİK İLE BİR ARAYA GELECEK
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.