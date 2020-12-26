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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’ya gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da eşlik ettiği Bakan Akar, Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelecek.