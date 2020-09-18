Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Macron'un Napolyon rolüne gücü de boyu da yetmez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Macron'un Napolyon rolüne gücü de boyu da yetmez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki Yunanistan gerilimine müdahale eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, iki yüz yıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalıştığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yunanistan ile yaşadığı gerilime müdahale etmeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seslenen Hulusi Akar, Macron'un iki yüz yıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalıştığını, ancak gücünün de boyunun da yetmeyeceğini söyledi.

"MACRON'UN BOYU YETMEZ"

Macron'un, Doğu Akdeniz'deki problemlerin üzerine benzin döktüğünü belirten Bakan Akar, "Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AB'NİN YETKİSİ YOK

Bakan Akar, Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'deki kritik durumu değerlendirmesine ilişkin "AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkisi söz konusu değil." açıklamalarında bulundu.

Yunanistan ile toplantıları da desteklediğini dile getiren Akar, "Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor. Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz." dedi.