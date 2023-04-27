Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

DHA

Adayların seçime yönelik ziyaretleri devam ediyor...

Bu kapsamca Cumhurbaşkanı adaylarının yanı sıra milletvekili adayları da vatandaşlarla bir araya geliyor.

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Hulusi Akar burada yaptığı konuşmada terörle mücadeleye ilişkin önmeli mesajlar geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Hulusi Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Terör konusuna değinen Bakan Akar şöyle konuştu:

İçeride ve dışarıda bazı riskler var. Bunların en başında gelen ve en görüneni de PKK ve ondan hiçbir farkı olmayan YPG'dir. Mesela bunu basınımızın çok işlemesi lazım. Fakat bazıları bizim aklımızla hakaret edercesine sanki YPG başka bir oluşummuş gibi bunları anlatmaya çalışıyorlar. Bizi inandırmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Hem açık kaynaklardan hem de istihbari kaynaklardan bizim aldığımız bilgiler var. Biz yerimizde oturmuyoruz. Ve dolayısıyla bunların aynı olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla bunlar bizim güvenliğimiz için risk ve tehdittir. Biz de bunlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. En son terörist etkisiz hale getirinceye kadar da mücadele devam edecek. Ülkemizi bu beladan kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız. Şu anda zaten teröristlerin elemanlarının yaptığı açıklamalar yazılı, sözlü, konuşmalar basına da yansıyor. Görüyoruz ve duyuyoruz. Ciddi bir şekilde panik, zorluk içinde olduklarını görüyoruz. Bunu alenen söylüyorlar. 'Seçim kurtuluş olabilir' diyorlar. Seçimi bekliyorlar ve seçimden medet umuyorlar. Elebaşlarının verdikleri talimatların, direktifleri ve telkinlerin bizim içimizdeki bir parti tarafından kabul gördüğünü, takip edildiğini, dikkate alındığını ve bunların da Millet İttifakı'nı etkilediğini, Millet İttifakı'nın birleşenlerinin de bunlara ses çıkarmadığını, onlarla beraber olduğunu görüyoruz. Bu geldiğimiz kazanımlardan vazgeçilmesine asil milletimizin, vatandaşlarımızın müsaade etmeyeceğini düşünüyoruz ve bunu bekliyoruz.