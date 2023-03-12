Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçik'in deprem faaliyetlerini anlattı Depremin ilk anlarından itibaren sahada bulunan askerlere atılı iddiaları kabul etmeyen Bakan Akar, gerçekleştirilen çalışmaları saat vererek anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 1 ay geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, felaketin ilk anından itibaren sahadaydı.

AA Editör Masası'na konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez"

Bakan Akar şu ifadeleri kullandı;

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez.

Depremin ardından vatandaşlar kışla içindeki emniyetli bölgelere alındı

Depremin ardından saat 04.30'da Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Harekat Merkezleri tarafından birliklerden durum raporu istendi. TSK İnsani Yardım Tugayına hazırlık emri verildi.

Bu arada, 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İslahiye'de, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ise Kahramanmaraş'ta saat 04.30-04.35'te depremzedeleri kışla içerisindeki emniyetli bölgeye alarak barınmalarını sağladı.

Bu sırada görevinin başında olan 2'nci Ordu Komutanı, 04.50'de birliklerinden rapor istedi.

MSB Afet Acil Durum Kriz Merkezi ise saat 05.00'te aktive edildi. Eş zamanlı olarak, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları Kriz Merkezlerinde hazırlık ve koordinasyon faaliyetlerine başladı.

İskenderun'da 06.00'da arama kurtarma faaliyetleri başladı

Antakya 2'nci Hudut Alay Komutanlığı saat 05.00 itibarıyla arama kurtarma ve halka yardım faaliyetlerine başladı. Saat 05.15'te 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı İslahiye'de Müge sitesinde arama kurtarma çalışması yürüttü.

2'nci Ordu Karargahındaki askerler saat 05.45 sıralarında Hakim Bey ve Behiç Bey apartmanlarından 2 depremzedeyi kurtardı.

2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından ise İskenderun'da saat 06.00'da arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı.

Saat 06.17'de, 2'nci Ordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde 8'i sağ olmak üzere 11 kişiye ulaşıldı.

Kurtarma çalışmalarına hava ve deniz desteği

Etimesgut Havaalanı'nda 2 askeri ambulans uçak saat 07.00'da hazır edildi.

Hatay'daki 2'nci Hudut Alay Komutanlığı tarafından yardım faaliyetlerine 07.00 sıralarında başlandı.

39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait iş makinası (Loder) İskenderun Devlet Hastanesi enkazında 07.00'de çalışmaya başladı.

Saat 07.15'te TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG İskenderun gemilerine, saat 07.30'da Doğu Akdeniz'de bulunan helikopter konuşlu 2 fırkateyne intikal emir verildi.

TSK İnsani Yardım Tugayı, arama kurtarma için saat 07.30'da Etimesgut Havaalanı'nda hazır edildi.

AFAD'ın talebi üzerine saat 07.54'te 3 A400M uçağı İstanbul, Ankara ve İzmir'e intikal için Kayseri'den kalktı.

39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, saat 08.00'da İskenderun'da Pera Palas, Sahil, Eda Apartmanlarından 26 depremzedeyi kurtardı.

Hastane enkazında arama kurtarma

39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, saat 08.00'da vatandaşlara yardım faaliyetine başladı.

Saat 08.25'te, 2'nci Ordu sorumluluk sahasındaki deprem bölgesi dışındaki birliklerin deprem bölgelerine sevki başlatıldı.

20. Zırhlı Tugay Komutanlığı saat 09.00'da Şanlıurfa İpekyol Mahallesi'nde ilk seyyar sahra mutfağını kurdu.

39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 09.03'te iki iş makinası ve 11 personelle İskenderun'da hastane enkazında yaptığı arama kurtarma faaliyetlerinde 5'i sağ olmak üzere 21 kişiye ulaştı.

Saat 09.34'te 3 tanker uçağı personel ve yükle İstanbul, Ankara ve İzmir'e hareket etti.

İzmir'den kalkış yapan 2 CN-235 uçağı, AFAD personeli ve malzemesi ile saat 11.27'de Adana Şakirpaşa Havaalanı'na indi.

Garnizon birlikleri dışından ilk birliğin bölgeye intikali saat 11.30'da Gaziantep Nurdağı ilçesine oldu.

A400M uçakları, taşıdıkları yardım malzemesi ve personelle saat 11.32-12.11 aralığında İncirlik ve Gaziantep'e indi.