Pakistan’a ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin Bahadur Eğitim Tesisleri’ni ziyareti sırasında “Mehter Marşı” ile karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye tarafından Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konma töreni sonrasında Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın anıt mezarını ziyaret etti.

MEHTER MARŞI İLE KARŞILANDI

Mezar-ı Kaid’e çelenk koyan Bakan Akar, dua edilmesinin ardından saygı duruşunda bulundu. Müzeyi de ziyaret eden Bakan Akar, daha sonra Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin Bahadur Eğitim Tesisleri’ne geçti. Bakan Akar burada bir sürprizle karşılandı. Bakan Akar’ın aracından inmesinin ardından askeri bando tarafından “Mehter Marşı” çalındı.

Marşı dinleyen Bakan Akar, daha sonra askeri bandoyu selamladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’da Mehter Marşıyla karşılandı VİDEO