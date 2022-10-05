Petrol
93.23
1.56%
Euro
18.3672
-0.97%
Dolar
18.5714
0.00%
Altın
1.024
-0.60%
Borsa
3484
0.00%
Bitcoin
378.568
0.92%
BTXN Coin
10.85
-0.91%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere ziyareti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere’ye gitti.
    • 05.10.2022 - 19:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere ziyareti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik tüm savunma sanayii ambargolarını kaldırdığı bir dönemde başkent Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’nin resmi davetlisi olarak İngiltere’ye giden Akar’ın ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

    Bazı savunma sanayii firmalarıyla görüşecek

    İHA'nın aktardığına göre bazı savunma sanayii firmalarıyla da görüşmeler yapması planlanan Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberinde savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan bir teknik heyet de bulunuyor.

    Öte yandan İngiltere, gelişen ikili ilişkilere bağlı olarak Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ambargosunu kaldıran ilk ülke olma özelliği taşıyor.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dan İngiltere ziyareti #1


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Nobel ödüllü John Steinbeck'in Yukarı Mahalle romanı
    Kitap

    Nobel ödüllü John Steinbeck'in Yukarı Mahalle romanı

    Tweet düzenleme özelliği bazı ülkelerde yayınlandı
    Teknoloji

    Tweet düzenleme özelliği bazı ülkelerde yayınlandı

    Görüş Bildir