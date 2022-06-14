NATO toplantısına katılan Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamenterlere terör örgütlerine verilen destek nedeniyle çok sert sözlerle yüklendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da gerçekleşen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katıldı.

Bakan Akar, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Yunanistan ya da başka hiçbir ülkeye tehdit unsuru oluşturmadığını belirterek, sorunların diyalog olmadan çözülemeyeceğini vurguladı.

"İki ülke arasındaki sorunlar, diyalog olmadan çözülmez"

Bakan Akar, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

Türkiye olarak, karasuları, hava ve kıta sahası, tatbikat ve benzeri sorunları, samimi olarak barışçıl çözüme ulaştırmak istiyoruz. Bu konuda çok samimiyiz. İki ülke arasındaki sorunlar, konuşmalar, toplantılar, ziyaretler, diyalog olmadan çözülemez. Biz diyalog istiyoruz. Biz bu bölgenin zenginliğini, adil bir şekilde, birlikte barışçıl bir gelenek inşa ederek paylaşmak istiyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunan parlamenterlere ayar VİDEO



"Belirli Yunan siyasetçiler, kişisel hırsları uğruna gerilimi tırmandırıyor"

Ne yazık ki belirli Yunan siyasetçiler, kendi siyasi ve kişisel hırsları uğruna bazı eylemleri ve söylemleri destekliyorlar, gerilimi tırmandırıyorlar.

"Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz, kavga etmek istiyorsunuz demektir"

Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyinde işgalci değildir. Orada 1974'e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Rumların dahil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974'te Barış Harekatı'nı yaptık. 1974'ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış, huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yanlı olmamak lazım. 2014'te BM'nin Annan Planı'nı çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi.





"PKK'ya kampta yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz"

Biz terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak için yoğun şekilde gayret gösteriyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer siz bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK/YPG'ye, FETÖ'ye kampta yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz, bu dostluğa aykırıdır. Bu durum ittifaka da zarar verir, müttefiklik ruhuna da aykırıdır."

"Öyle bir şey yok demeyin"

Yunan parlamenterin "Öyle bir şey yok" demesi üzerine Bakan Akar, "Yok demeyin. Yunanistan'daki Lavrion kampını bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç'te de PKK/YPG'liler her şeyi yapıyor. Bunun ne insanlık, ne demokrasi ne de insan hakları ile alakası var. Teröristlere bu kadar fırsat verilirse bizim de bu insanlarla beraber olmayı istemememiz gayet normal" ifadelerini kullandı.

"Yunan nezaketine uygun değil"

Akar'ın sert cevaplarının ardından Yunan parlamenterlerden biri "Size teşekkür etmeyeceğim" demesi üzerine, Akar, "Bu Yunan nezaketine uygun bir davranış değil" karşılığını verdi.