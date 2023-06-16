Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
AA

Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerine devam ediyor.

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, Savunma Bakanı James Austin ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler ele alındı

Görüşmede, NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Görevinde başarılar diledi

Austin Bakan Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı dileklerini de iletti.