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Türkiye'nin kalbi, geçtiğimiz cuma günü Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleriyle yandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine yönelik sızma girişiminde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 9 askerimiz şehit oldu.

Şehit olan Mehmetçiklerin kanını yerde bırakmak istemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, yoğun bir şekilde terör hedeflerini vurmaya başladı.

Bu kapsamda son duruma ilişkin değerlendirme, komuta kademesi tarafından yapıldı.

77 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla düzenlenen video telekonferans toplantısında konuştu.

Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Toplantıda Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yaşar Güler, mağara, barınak, petrol tesislerinden oluşan 78 hedefin imha edildiğini, 77 teröristin de öldürüldüğünü paylaştı.

78 hedef imha edildi

Bakan Güler, konuyla ilgili şunları söyledi:

“12 Ocak'ta, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde maalesef 9 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Saldırılara derhâl karşılık verilmiş, temas esnasında 23 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Müteakiben Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan toplam 78 hedef imha edilmiştir. Toplam 77 terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

"Harekatlarla şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır"

İcra edilen bu harekatlarla şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak terörle mücadelemiz başta PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskı ve tempoda ve taarruzi bir ruhla tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Elde edilen başarılarda en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere siz kahraman ve fedakar silah arkadaşlarıma aittir.”