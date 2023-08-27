Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aliyev ile görüştü
İHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’daki resmi temaslarını sürdürüyor.

Güler, bugün başkent Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakan Güler’in Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiği belirtildi.

İki ülke arasındaki iş birlikleri ele alındı

İkili arasındaki toplantıda Türkiye ve arasında askeri iş birliği perspektifleri, bölgesel güvenlik ve ortak çıkarları ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da