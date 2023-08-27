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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aliyev ile görüştü Abone Olun

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aliyev ile görüştü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

İHA Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’daki resmi temaslarını sürdürüyor. Güler, bugün başkent Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Bakan Güler’in Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiği belirtildi. İki ülke arasındaki iş birlikleri ele alındı İkili arasındaki toplantıda Türkiye ve Azerbaycan arasında askeri iş birliği perspektifleri, bölgesel güvenlik ve ortak çıkarları ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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