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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni yapılmıştı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından bazı mezunlar, kendi aralarında toplanıp kılıç çekerek "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları atmıştı.

Olayın ardından inceleme başlatıldı.

KILIÇ ÇEKEN TEĞMENLERLE İLGİLİ KONUŞTU

Yaşananlar sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TV100 ekranlarında Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

Güler, Kara Harp Okulu mezuniyetindeki yeminleri ileri sürülerek haklarında inceleme başlatılan teğmenlere ilişkin konuştu.

DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR: SABIRLA BEKLEYELİM

Güler, 25 Kasım'ı işaret ederek "Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" dedi.

Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyetinden sonra bazı teğmenlerin kılıç çekerek ikinci bir yemin etmesine tepki göstermişti.

Erdoğan, ordunun hiçbir şekilde yıpratılmasına izin vermeyeceklerine dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şunları söylemişti: