Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yunan mevkidaşıyla görüştü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis, NATO Karagahı'nda yaptıkları görüşmede iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesinde mutabık kaldı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Güler, temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.

İyi komşuluk ilişkilerinde mutabık kalındı

Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.