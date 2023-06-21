Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Erdoğan-Barzani görüşmesi soruldu Türkiye’nin terörle mücadelesine etkin şekilde devam edeceğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile olan görüşmesi soruldu. Bakan Güler, “İş birliğimizi geliştireceğiz” dedi.

DHA

Terör örgütleriyle mücadele, Türkiye'nin güvenlik politikasının en temel gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Bu bağlamda kesintisiz, amansız ve tavizsiz yürütülen çalışmalarla hainlerin etkinliği ve etki kapasitesi büyük ölçüde bertaraf ediliyor.

Siyasi iradenin de desteğiyle bu kutlu mücadele sonucunda güven ve huzur sağlanmış durumda…

"Mücadele artan bir şiddetle devam edecek"

Kahraman Mehmetçik’in yol göstericilerinden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Güler, "Terörle mücadelemizde herhangi bir değişiklik olmayacak. Aynı şekilde artan bir şiddetle devam edecek." dedi.

Erdoğan-Barzani görüşmesi

Bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak 'Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı' sorusuna da cevap veren Bakan Güler, şunları söyledi:

“Mutlaka olacak. İş birliğimizi geliştireceğiz, onun da olumlu sonuçları olacak.”