Milli Savunma Bakanlığı Beşiktaş'ı tebrik etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2020-2021 Süper Lig sezonununda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beşiktaş'ı Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu olmasıyla sosyal medya hesabından tebrik etti.

''TÜM TARAFTARLARINI KUTLUYORUZ''

T.C. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hebasından paylaşılan tebrik mesajında, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Besiktaş’ın başta silah ve mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm taraftarlarını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.