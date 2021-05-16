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    Milli Savunma Bakanlığı Beşiktaş'ı tebrik etti

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2020-2021 Süper Lig sezonununda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 06:58
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 07:41
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    Milli Savunma Bakanlığı Beşiktaş'ı tebrik etti

    Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

    Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Beşiktaş'ı Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu olmasıyla sosyal medya hesabından tebrik etti.

     

    ''TÜM TARAFTARLARINI KUTLUYORUZ''

    T.C. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hebasından paylaşılan tebrik mesajında, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Besiktaş’ın başta silah ve mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm taraftarlarını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

    Milli Savunma Bakanlığı Beşiktaş ı tebrik etti #1

    Milli Savunma Bakanlığı Beşiktaş ı tebrik etti #2

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