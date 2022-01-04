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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Yuva yaptılar göklere

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Yuva yaptılar göklere

Karlı dağlarda vatan nöbetindeki Mehmetçik, “Vatan, millet ve bayrak” demekten bir an olsun vazgeçmiyor… MSB, kahramanlar için “Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere” diyor.