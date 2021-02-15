Milli Savunma Bakanlığı: Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz

Irak’ın kuzeyindeki Gara’da şehit edilen güvenlik güçlerinin yer aldığı fotoğrafları paylaşan MSB, kahramanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Terör örgütü PKK, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk’ü haince katletti.

TSK’nın operasyonuyla şehitlerin naaşlarına ulaşılırken, 13 eve ateş düştü.

Dün Malatya Valisi Aydın Baruş, Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşından 10'unun kimliklerini açıklamıştı.

MSB PAYLAŞTI: KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞLARIMIZ…

Bugün de Milli Savunma Bakanlığı, şehit edilen güvenlik güçlerinin adlarını ve fotoğraflarını paylaştı.

Twitter hesabından yapılan paylaşıma “Irak’ın kuzeyi Gara’da şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.” notunu düştü.

TERÖRİSTLERCE ALIKONULAN ŞEHİTLERİMİZ

Gara’da şehit edilen asker ve polislerden bazılarının bilgileri şu şekilde verildi:

“13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Yabalak, 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personel astsubay başçavuş Semih Özbey, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür yolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kavaklı, 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesi Berkirin Deresi mevkisinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır kara yolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca kara yolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pülümür kara yolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkmış olan topçu er Müslüm Altuntaş. Kırıkkale’nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır.”

ŞEHİTLERİMİZDEN 6’SI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Bu arada, kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi.

Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir’in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin’in Anamur ilçesine, sivil şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.

Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti.

SİVİL ŞEHİTLERİMİZ

Şehit düşen sivillerin isimleri de yine dün Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından açıklanmıştı. Buna göre haince katledilen sivil şehitlerin isimleri Muhammet Salih Kanca ve Aydın Köse olarak verildi.

Diğer şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



(Muhammet Salih Kanca)

(Aydın Köse)