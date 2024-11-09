Milli Savunma Bakanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım sabahı saat 9’u 5 geçe hayata gözlerini yumdu..

Atatürk vefatının 86'ıncı yılında da her yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir köşesinde düzenlenen törenlerle anılacak..

Bu kapsamda Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'de saygı nöbeti tutuluyor..

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından anlamlı bir kare paylaştı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR"

Gecenin ayazında soğuk demeden Anıtkabir'de saygı nöbeti tutan Mehmetçik'in yer aldığı fotoğraf, Atatürk'ün sözüyle paylaşıldı: