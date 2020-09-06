Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntüleri

    Milli Savunma Bakanlığı, her yıl planlı olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.
    • İHA
    • 06.09.2020 - 18:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntüleri

    Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini Twitter hesabından duyurdu.

    10 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

    10 Eylül'e kadar sürecek olan tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra ediliyor.

    Tatbikatta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor.

    MSB, Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı- İZLE

    TATBİKATA HAVA, DENİZ VE KARA HAVACILIK UNSURLARI DA KATILDI

    Tatbikat, Türkiye’den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekatı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı ndan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı nın görüntüleri #1

    Milli Savunma Bakanlığı ndan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı nın görüntüleri #2

    Milli Savunma Bakanlığı ndan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı nın görüntüleri #3

    Milli Savunma Bakanlığı ndan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı nın görüntüleri #4

    Görüş Bildir