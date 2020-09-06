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- Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntüleri
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntüleri
- İHA
- 06.09.2020 - 18:05
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini Twitter hesabından duyurdu.
10 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK
10 Eylül'e kadar sürecek olan tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra ediliyor.
Tatbikatta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor.
MSB, Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı- İZLE
TATBİKATA HAVA, DENİZ VE KARA HAVACILIK UNSURLARI DA KATILDI
Tatbikat, Türkiye’den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekatı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra ediliyor.