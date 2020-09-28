Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan’a destek videosu

Bakanlığın sosyal medya hesabından 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, “Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız” mesajı verildi.

Ermeni ordusu, geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN VİDEO

Ermenistan’ın hedefindeki Azerbaycan’da kısmi seferberlik ilan edilirken, Milli Savunma Bakanlığı paylaştığı bir video ile kardeş ülkenin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

“HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Bakanlığın Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, “Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız” denildi.

MSB'den Azerbaycan paylaşımı İZLE

TATBİKATTAN GÖRÜNTÜLER

Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.