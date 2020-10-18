Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.49
-3.45%
20ºC
İstanbul
Sağanak yağış 20 C

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Can Azerbaycan' klibi

    MİLLİ Savunma Bakanlığı, '18 Ekim Azerbaycan Devlet Bağımsızlık Günü' dolayısıyla 'Can Azerbaycan' adlı klip hazırladı.
    • DHA
    • 18.10.2020 - 11:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Can Azerbaycan' klibi

    Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Armoni Yıldızları Orkestrası tarafından '18 Ekim Azerbaycan Devlet Bağımsızlık Günü' dolayısıyla TRT Genel Müdürlüğü'nün katkısıyla klip hazırlandı.

    AZERİN SESLENDİRDİ

    Sözleri Ahmed Cavad'a, müziği Emin Sabitoğlu'na, orkestra düzenlemesi Bando Yüzbaşı Aziz Diker'e ait olan 'Can Azerbaycan' adlı eser, sanatçı Azerin tarafından seslendirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan Can Azerbaycan klibi ViDEO

    Can Azerbaycan

    Klipte Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından müşterek gerçekleştirilen askeri tatbikatlardan görüntüler ile Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 1918 yılındaki Bakü'ye giriş görüntülerine yer verildi.

    Azerbaycan

    CANIM, GÖZÜM; AZERBAYCAN!

    Öte yandan klip, bakanlığın sosyal medya hesabından 'Canım, gözüm; Azerbaycan! İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız' notu ile paylaşıldı.

    Can Azerbaycan

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir