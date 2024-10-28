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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız devam ederken, Türk Milleti'nin özüyle yoğrulmuş, 2 bin 500 yıllık tarihiyle hemen her milletin hafızasında hayranlıkla yer etmiş olan Türk ordusunun neferi Mehmetçik, bunaltan sıcaklarda, donduran soğuklarda ve gece - gündüz vatan nöbetinde.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi de, Cumhuriyet'i ve yaşanılabilir bir ülkeyi bizlere emanet eden Mehmetçik'in torunları, emaneti korumak için "Ya şehidiz ya gazi" bilinciyle, 7/24 görev başında.

"TARİH BOYUNCA HEP VAR OLAN TÜRK ASKERİ"

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı öncesi sosyal medya hesabından anlamlı bir kare paylaştı.

Gecenin ayazında, yıldızlı gökyüzü altında ve bir kuyruklu yıldız kayarken, elinde silahı ile nöbet tutan Mehmetçik'in yer aldığı fotoğraf, şu ifadelerle paylaşıldı:

"Tarih boyunca hep var olan Türk askeri!"

