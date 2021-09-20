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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan heyecanlandıran paylaşım: O saatlerde gökyüzüne bakın!

    Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun" dedi. Detaylara ulaşmak isteyenler ise araştırma yapmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 10:08
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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan heyecanlandıran paylaşım: O saatlerde gökyüzüne bakın!

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden dün heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.

    MSB'nin hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun." ifadeleri yer alırken, nedeni ise merak konusu oldu.

    Vatandaşlar o saatlerde ne olduğunu öğrenmek için, "Saat 11.00-11.30 arası gökyüzünde neler olacak? MSB'nin açıklaması ne anlama geliyor?" sorularını araştırmaya başladı.

    Peki, Saat 11.00-11.30 arası gökyüzünde neler olacak? MSB'nin açıklaması ne anlama geliyor? İşte açıklamanın detayları...

    MSB'DEN ÖNEMLİ DUYURDU

    MSB dün yaptığı açıklamada, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun.

    #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek." denildi.

    Milli Savunma Bakanlığı ndan heyecanlandıran paylaşım: O saatlerde gökyüzüne bakın! #1

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