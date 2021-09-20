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- Milli Savunma Bakanlığı'ndan heyecanlandıran paylaşım: O saatlerde gökyüzüne bakın!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan heyecanlandıran paylaşım: O saatlerde gökyüzüne bakın!
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 10:07
- Güncelleme : 20.09.2021 - 10:08
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden dün heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.
MSB'nin hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun." ifadeleri yer alırken, nedeni ise merak konusu oldu.
Vatandaşlar o saatlerde ne olduğunu öğrenmek için, "Saat 11.00-11.30 arası gökyüzünde neler olacak? MSB'nin açıklaması ne anlama geliyor?" sorularını araştırmaya başladı.
Peki, Saat 11.00-11.30 arası gökyüzünde neler olacak? MSB'nin açıklaması ne anlama geliyor? İşte açıklamanın detayları...
MSB'DEN ÖNEMLİ DUYURDU
MSB dün yaptığı açıklamada, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun.
#Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek." denildi.