Milli Savunma Bakanlığı'ndan heyecanlandıran paylaşım: O saatlerde gökyüzüne bakın!

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun" dedi. Detaylara ulaşmak isteyenler ise araştırma yapmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden dün heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.

MSB'nin hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun." ifadeleri yer alırken, nedeni ise merak konusu oldu.

Vatandaşlar o saatlerde ne olduğunu öğrenmek için, "Saat 11.00-11.30 arası gökyüzünde neler olacak? MSB'nin açıklaması ne anlama geliyor?" sorularını araştırmaya başladı.

Peki, Saat 11.00-11.30 arası gökyüzünde neler olacak? MSB'nin açıklaması ne anlama geliyor? İşte açıklamanın detayları...

MSB'DEN ÖNEMLİ DUYURDU

MSB dün yaptığı açıklamada, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun.

#Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek." denildi.