İstiklal Marşı’nın 100’üncü yılında Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından bir klip paylaşıldı. Klipte tüyleri diken diken anlar yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, paylaştığı video ile göğüsleri bir kez daha kabarttı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı nedeni ile yapılan videolu paylaşımda; havada, karada, denizde Türk askerinin amansız mücadelesine yer verildi.

Aynı videoda Türkiye’ye başarılar getiren milli sporcular da yer aldı.

“HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ?”

Tüyleri diken diken eden bu anlar “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım” başlığı ile paylaşıldı.

Bakanlık aynı paylaşıma, “İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılında Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve bu cennet vatan uğruna toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” notunu da düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İstiklal Marşı paylaşımı İZLE