Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınır güvenliği paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik'in zor kış şartları altında sınır hattında aldığı güvenlik önlemlerini paylaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, hem sınır ötesinde hem de ülke içinde hainlere göz açtırmıyor.

Son olarak deprem ve sel felaketinde vatandaşlarının yaralarını saran Mehmetçik, bir yandan da terörle mücadeleye devam ediyor.

7 gün 24 saat görev yapan Mehmetçik, sınır güvenliği için teknoloji yoğunluklu sistemler kullanıyor.

Mehmetçik hudut hattında; Modüler beton duvar, yüksek güvenlikli tel çiti, devriye yolları, gözetleme kuleleri, modern gözetleme ve tespit sistemleri, kara gözetleme araçları ve İHA'larla havadan ve karadan denetimler gerçekleştiriyor.

"Hudut namustur"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada “Mehmetçik, 'Hudut namustur!' anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından sınır güvenliği çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

"Teknoloji yoğunluklu sistemler kullanılmaktadır"

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: