Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadelede kararlılık mesajı

MSB, milletin huzur ve güvenliği için görev yapan tüm güvenlik birimlerinin, terör örgütlerine karşı omuz omuza mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirildi.

Diyarbakır-Mardin yolunda park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı.

Olay sonrası 8'i polis olmak üzere 9 kişi yaralandı.

MSB'den geçmiş olsun mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, terör saldırısı dolayısıyla "Geçmiş olsun" mesajı yayınlandı.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır’da çevik kuvvet polislerimizi taşıyan servis aracına yönelik gerçekleşen bombalı terör saldırısında yaralanan polislerimize ve sivil vatandaşımıza acil şifalar diliyor, Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Asker, polis başta olmak üzere milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan tüm güvenlik birimleri, terör örgütlerine karşı omuz omuza mücadeleye devam edecek. Nerede olursa olsun asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek."