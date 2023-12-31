Milli Savunma Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden yeni yıl videosu MSB'nin yaptığı videolu paylaşımda, yurt içi ve dışında görev yapan, yeni yıla görev başında girecek askerler ve vatandaşlar için "Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun." mesajına yer verildi.

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ensonhaber.com

Yüzler, isimler değişiyor ama karar ve azim hiç değişmiyor hudutta.

Mehmetçik, demir pençeleriyle sınır hattında yeni yıla girerken de vatan nöbetinde.

Vatan uğruna kimi zaman şehit düşüyor, kimi zaman gazi oluyorlar.

Sevdiklerini arkada bırakıp canı pahasına dağların zirvesinde, sarp arazilerde teröre göz açtırmıyorlar.

Mezra ve köylerden şehirlere kadar Türkiye'de herkes huzur içinde yaşayabilsin diye.

MSB'den yeni yıl videosu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yeni yıl videosu paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ilişkin görüntüler yer aldı.

Mehmetçik görevinin başında

Videoda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatani görevini sürdürdüğü, denizde, karada ve havada askerlerin görev yerinde olduğu vurgulandı.

"Barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır Mehmetçik"

Yayınlanan mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgârın sesidir Mehmetçik



Barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır Mehmetçik



Umutlu yarınları bekleyen coğrafyaların çocuklarına uzanan ellerdeki şefkattir Mehmetçik!..



Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun

Büyük beğeni topladı

Video, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanlık dolu anlarını görsel bir şölenle sunarak, etkileyici bir paylaşım olarak dikkat çekti.