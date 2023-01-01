Yeni yıla özel 'Önce Vatan' klibi hazırlayan kahraman Mehmetçiğin göğüs kabartan anları, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Türkiye genelinde yeni yıl coşkuyla kutlandı.

Dünya 2023'e merhaba derken, Milli Savunma Bakanlığı yeni yıl adına bir klip paylaştı.

Göz dolduran video, sosyal medyada paylaşıldı.

Bakanlık, "Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da 'önce vatan' diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak" notu ile hazırlanan klibi, şu ifadelerle paylaştı;

"Şehit oldum ölmedim, ölmem"

"Adım Mehmetçik benim; ezan oldum dinmedim, dinmem! Bayrak oldum inmedim, inmem! Şehit oldum ölmedim, ölmem!"

Klipte, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da 'önce vatan' diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.

"Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz"

Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin yer aldığı klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni yıl klibi VİDEO