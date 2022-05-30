Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan'a Ayasofya yanıtı

İstanbul'un fetih yıl dönümü ve Ayasofya Camii hakkında Yunanistan'dan yapılan açıklamalara "Ayasofya için güya üzülenler, yıkılan, depo yapılan camilere karşı çıkmadı" ifadeleriyle karşılık verildi.

İstanbul'un Sultan 2. Mehmet'in önderliğinde Osmanlı ordusu tarafından fethinin 569. yıl dönümü, hem kentte hem de yurdun birçok bölgesinde coşkuyla kutlandı.

Son zamanlarda Yunanistan ile yaşanan bölgesel gerginliklerin ardından, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması, Yunan ve Rum aşırılıkçılar başta olmak üzere, İslam ve Müslüman karşıtı birçok Batılı cenahın hatta yurt içinde de bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Fethin yıl dönümünde, Ayasofya'nın camiye çevrilmesine ağıt yakarcasına açıklamalarda bulunan Yunanistan ve diğer bazı batılı ülke temsilcilerine Türkiye'den yanıt gecikmedi.

"İstanbul'a Bizans'ın hayalini kurarak bakmak, kuruntudan ibarettir"

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "569 yıl önce fethedilen İstanbul'a, Roma İmparatorluğu'nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Camileri yıkıp depo yapanlar, halkını hayallerle kandırıyor"

Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya'nın, 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altında olduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500'lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan'daki camilerin yıkılarak, yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur. Müslümana ölünce mezar yeri bile vermeyen Yunanistan yönetimi, kendi halkını ham hayallerle kandırıp, kendi çıkmaz gerçeklerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz.

569 yıl önce İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."



