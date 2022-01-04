Milli Savunma Sanayii, ihracatta 3 milyar doları aştı

Geçen yıla göre yüzde 42'lik artış görülen Milli Savunma Sanayii ihracatında 3 milyar 224 milyon dolara ulaşıldı.

Türkiye, savunma sanayii alanında tüm dünyada kendinden söz ettirirken, savunma sanayiinin başarısı ihracatı da olumlu etkiledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin ihracata katkısını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan İsmail Demir, savunma sanayii ihracatının 3 milyar doları aştığını duyurdu.

"BU YIL HEDEFİMİZİ DAHA DA YÜKSELTECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Emeği geçenlere tebrik ve teşekkür mesajı da ileten İsmail Demir, ”Milli Savunma Sanayiimiz ihracatta 3 milyar doları aştı! Sektörümüz geçtiğimiz yıla kıyasla ihracatta yüzde 42’lik artış yaşayarak 3 milyar 224 milyon dolara ulaştı. Emeği geçen savunma sanayii sektörümüzü tebrik ediyor, bu yıl hedefimizi daha da yükselteceğimize inanıyorum.“ ifadelerini kullandı.

İHRACAT REKORU KIRILDI

2020 yılını 2 milyar 278 bin 695 bin dolar ihracatla kapatan savunma ve havacılık sanayisi, 2021’de bu miktarı 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla çıkardı.

Böylece kasım ayında 2019’daki yıllık ihracat rekorunu (2 milyar 740 milyon 988 dolar) kırmayı başaran sektör, yıl sonunda ise bu rekoru daha da ileriye taşıdı.

Bu başarıyla aynı zamanda sektör açısından ilk kez 3 milyar dolarlık ihracat eşiği de aşılmış oldu.

ARALIKTA ZİRVE YAPTI

Sektörün yıl boyunca gösterdiği başarılı performans aralık ayında zirveye çıktı. 2021’in Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 gibi yüksek bir ihracat artışı yakalayan sektör, 433 milyon 9 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

LİSTEDE BİRİNCİ SIRADA ABD YER ALDI

Savunma ve havacılık ihracatında ABD’yi 202 milyon 221 bin dolarla Azerbaycan, 180 milyon 547 bin dolarla Katar, 161 milyon 526 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 159 milyon 667 bin dolarla Fas izledi.

İHRACAT YAPILAN ÖNEMLİ ÜLKELER

Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı, aralarında Etiyopya, Bangladeş, Kırgızistan, Ruanda, Litvanya, Kongo, Paraguay, Slovakya, Kuveyt, Burkina Faso, Çad, Özbekistan’ın bulunduğu ülkelere 2020’ye göre önemli oranda arttı.

TÜRKİYE ORTALAMASI GERİDE BIRAKILDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı geçen yıl yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367 milyon 676 bin dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sanayisi ise yıllık yüzde 41,5’lik ihracat artışıyla Türkiye ortalamasını geride bıraktı.