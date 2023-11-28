Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ödüle layık görüldü! Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, eğitim alanındaki çalışmalarından dolayı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16. Zirvesi'nde ödül aldı.

İHA

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 16. Zirvesi'nde ödüller sahiplerine teslim edildi.

Bu kapsamda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, eğitim alanındaki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

34 yıldır eğitim camiasında

2016 yılından beri Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 34 yıldır eğitim camiasına hizmet ediyor.

Ödül takdim edildi

Yüzlerce öğretmen ve onlarca akademisyen yetiştiren Afyoncu’ya ödülü, Dışişleri Bakanlığı’nda Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ tarafından takdim edildi.

Dokuz kişi ödül aldı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından değişik alanlarda dokuz kişiye ödül verildi.

Azerbaycan’dan Irada Huseynova 'Bilim ve Teknoloji' dalında, İran’dan Dr. Tayebe Mesbahzadeh 'Ziraat ve Çevre' dalında, Kazakistan’dan Akhmet Toktabay 'Tarih, Kültür, Edebiyat ve Güzel Sanatlar' dalında, Kırgızistan’dan Avazbek Atakhanov 'Ekonomi' dalında, Tacikistan’dan Kosimsho Iskandarov 'Tarih, Kültür, Edebiyat ve Güzel Sanatlar' dalında, Pakistan’dan Dr. Ijaz Nabi 'Tarih Ekonomi' dalında, Türkiye’den Prof. Dr. Erhan Afyoncu 'Eğitim' dalında, Türkmenistan’dan Dr. Amangeldi Rahmanov 'Tarih, Kültür, Edebiyat ve Güzel Sanatlar', Özbekistan’dan Sirojiddinov Shukhrat Samariddinovich 'Tarih, Kültür, Edebiyat ve Güzel Sanatlar' dalında ödül aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)