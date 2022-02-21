Bir teğmenin Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kürsüsünde mezuniyet duası tepkilere neden oldu. Bakanlık ise edilen dua törende yapılmadı diyerek olayı yalanladı.

Geçtiğimiz yıllarda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mezunlarını, muvazzaf subaylar olarak eğitime aldı.

Eğitimini tamamlayan adaylara, “Din İşleri ve Moral Subayı” olarak görev verildi. Geçtiğimiz günlerde de mezun olan subaylara Milli Savunma Üniversitesi tören düzenledi.

Törende, eğitimini tamamlayan bir Din İşleri ve Moral Subayı da dua okudu. Ancak okunan dua birçok kesim tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

"YARABBİ..."

Görüntülerde teğmenin, salavat getirdikten sonra, “Yarabbi her başlayan bitiyor, her yeni eskiyor. İşte bizler de başlamış olduğumuz eğitim sürecini bugün nihayete erdirdik. Yarabbi almış olduğumuz bu eğitimi hakkımızda hayırlara vesile eyle” ifadelerini kullanması, TSK'da böyle bir dua faaliyetin olamayacağı tartışmalarını tekrardan başlattı.

Milli Savunma Üniversitesi'nde dua edilmesi tartışılıyor VİDEO

MSB YALANLADI

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise teğmenin Milli Savunma Üniversitesi kürsüsünde ettiği duanın görüntülerinin herhangi bir törene ait olmadığını bildirdi.

Bakanlık yetkilileri Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada teğmenin kürsüde dua ettiği video görüntülerini çektikten sonra kendi ailesine gönderdiğini, görüntülerin ailesi tarafından paylaşıldığını bildirdi.