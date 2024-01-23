Milliyetçiler Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi: Oy vermeyiz Üsküdar'da mikrofonu uzattığımız bir vatandaş Ekrem İmamoğlu'na neden oy vermeyeceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Ülkücü olduğunu söyleyen şahıs, "Ben Ülkücüyüm hemşehrim, İmamoğlu’na niye vereyim ya? Demirtaş’a selam, bilmem şuna selam diyenlere neden oy vereyim?" şeklinde konuştu.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor.

Seçimlere 2 ay kala siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları sürerken Ensonhaber de halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Son olarak ekiplerimiz, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde vatandaşlara, "Oy tercihiniz hangi adaydan yana olacak?" diye sordu.

CHP belediyeciliğinden dert yandı: AK Parti'nin hizmetleri kadar olmadı

Vatandaşlardan oy tercihleriyle ilgili cevaplar gelirken o anlarda bir vatandaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1974 yılından beri Üsküdar'da yaşadığını belirten vatandaş, CHP belediyeciliğinden dert yandı.

Mikrofonu uzattığımız şahıs, şu zamana kadar belediyecilikte AK Parti kadar hizmet eden başka bir parti olmadığını söyledi.

"Ben Ülkücüyüm hemşehrim, Demirtaş’a selam diyenlere neden oy vereyim?"

Şu zamana dek AK Parti'ye oy vermediğini ve Ülkücü olduğunu da belirten vatandaş, "İmamoğlu’na niye vereyim ya? Demirtaş’a selam, bilmem şuna selam diyenlere neden oy vereyim? Bunlardan memlekete ne fayda geldi şimdiye kadar?" dedi.

CHP'nin DEM Parti'yle yürüttüğü ittifak sürecine de atıfta bulunan vatandaş, "Gitsinler PKK ile ortaklık yapsınlar." ifadesini kullandı.

Sokak röportajımızda dikkat çeken o ifadeler şu şekilde: