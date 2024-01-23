Türkiye, 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor.
Seçimlere 2 ay kala siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları sürerken Ensonhaber de halkın nabzını tutmaya devam ediyor.
Son olarak ekiplerimiz, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde vatandaşlara, "Oy tercihiniz hangi adaydan yana olacak?" diye sordu.
CHP belediyeciliğinden dert yandı: AK Parti'nin hizmetleri kadar olmadı
Vatandaşlardan oy tercihleriyle ilgili cevaplar gelirken o anlarda bir vatandaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
1974 yılından beri Üsküdar'da yaşadığını belirten vatandaş, CHP belediyeciliğinden dert yandı.
Mikrofonu uzattığımız şahıs, şu zamana kadar belediyecilikte AK Parti kadar hizmet eden başka bir parti olmadığını söyledi.
"Ben Ülkücüyüm hemşehrim, Demirtaş’a selam diyenlere neden oy vereyim?"
Şu zamana dek AK Parti'ye oy vermediğini ve Ülkücü olduğunu da belirten vatandaş, "İmamoğlu’na niye vereyim ya? Demirtaş’a selam, bilmem şuna selam diyenlere neden oy vereyim? Bunlardan memlekete ne fayda geldi şimdiye kadar?" dedi.
CHP'nin DEM Parti'yle yürüttüğü ittifak sürecine de atıfta bulunan vatandaş, "Gitsinler PKK ile ortaklık yapsınlar." ifadesini kullandı.
Sokak röportajımızda dikkat çeken o ifadeler şu şekilde:
1974’ten beri Üsküdar’dayım çok belediyeler gördüm. Refah Partisi’nden sonra tabii bunlar devamı, bunlar kadar hizmetleri olmadı. Ben AK Parti’ye oy vermedim ama Cumhur İttifakı’na verdim. Ben Ülkücüyüm hemşehrim, İmamoğlu’na niye vereyim ya? Demirtaş’a selam, bilmem şuna selam diyenlere neden oy vereyim? Bunlardan memlekete ne fayda geldi şimdiye kadar? Efendim emeklilere 10 bin lira verdi falan filan, bizim dedelerimiz üzüm hoşafıyla bu vatanı bize bıraktı. Kendi emekli maaşım için bu vatanı teslim edemem. Gitsinler PKK ile ortaklık yapsınlar.
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