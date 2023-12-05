Milyon dolarlık vurgun! Fatih Terim cephesinden açıklama: Tespit ve belge yok, ima çirkin Ünlü futbolcuların yer aldığı milyon dolarlık dolandırıcılık olayında adı geçen ünlü teknik direktör Fatih Terim'in avukatları konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Fatih Terim fonu ifadesinin basın tarafından ısrarla kullanılması, müvekkilimizi rencide etmekte ve şahsi itibarına leke sürmektedir" denildi.

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Bankacı Seçil Erzan dolandırıcılığı gündemdeki yerini koruyor.

Ünlü futbolcuların ve tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in adının yer aldığı fon olayında, her geçen gün bir gelişme yaşanıyor.

Olaya ilişkin ifadeler, suçlamalar, deliller ortaya çıkmaya devam ediyor.

Her ayrıntıda Terim'in adı geçiyor

Süreç işlerken 19 kişiyi milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili olayda ismi sık sık gündeme gelen Fatih Terim'e yönelik çeşitli ithamlar yer alıyor.

Bunun üzerine Terim'in avukatları Av. Zafer Ertek ve Av. Tufan Karataş tarafından yazılı açıklama yapıldı.

"Fatih Terim fonu diye bir tespit belge bulunmamaktadır"

Açıklamada, 'Fatih Terim Fonu' ifadelerine dikkat çekilerek şöyle denildi:

Basında adı geçen şube müdürünün oluşturduğu iddia edilen fondan 'Fatih Terim Fonu' diye söz edilmekte ise de konuyla ilgili kamu otoriteleri olan BDDK ve SPK incelemelerinde ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ve İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 'Fatih Terim Fonu' diye bir tespit, belge bulunmamaktadır. Müvekkilimizle ilgisi olmadığı yasal ve idari kurumlarca tespit edilen ve dava dosyasında hiç bahsi geçmeyen 'Fatih Terim Fonu' ifadesinin basın tarafından ısrarla kullanılması, müvekkilimizi rencide etmekte ve şahsi itibarına leke sürmektedir.

"Magazinsel yaklaşımlar son derece rencide etmektedir"

Fatih Terim'in bankada bulunan parasıyla ilgili de bilgi verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Müvekkilin banka hesaplarında bulunan ya da bulunmayan paraların kaynağı, kamu denetimine açık Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor kulüplerinden almış olduğu ve son kuruşuna kadar vergisi ödenmiş kelimenin tam anlamıyla alın teriyle kazanmış olduğu paralardır. Bununla ilgili olarak kara para imasında bulunmak son derece çirkin ve aynı zamanda suç teşkil eden ifadelerdir.



Müvekkil ve ailesi ile sanık arasında sıra dışı özel bir yakınlık olduğu yönündeki iddialar ise külliyen asılsız olup bu tür magazinsel yaklaşımlar müvekkili ve ailesini son derece rencide etmektedir. Müvekkilin kişiliğinden ve kariyerinden kaynaklanan geniş bir sosyal çevresi bulunmakta olup bunlarla yemek yemesinde, evlerine misafir olmasında, düğünlerine davet edilmesinde bir art niyet aranması, imalar da bulunulması basın ve ifade özgürlüğün sınırlarını aşmaktadır.

Ne olmuştu?

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi, "yüksek fon getirisi" vaadiyle Seçil Erzan'a paralarını emanet etti.

Seçil Erzan, parayı kendisine emanet eden kişilere banka kaşeli kağıtları da güvence mektubu olarak veriyordu.

Bu sistem adeta bir saadet zincirine dönüştü. Erzan, paraları döndürüp ödeme yapıyordu. Ancak yeni müşteri gelmeyince sistem çöktü.

Seçil Erzan, aldığı paraların kârlarını ödeyememeye başlayınca olay adeta patlak verdi.

Bankanın 9 Nisan’da suç duyurusunda bulunmasının ardından yargı süreci başladı.

Dolandırıcılık davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.