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AA

İsrail, 451 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 50 binden fazla masum insan İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti.

Kadın ve çocukların öldüğü Gazze'de olanlara Türkiye, ses çıkarmaya devam ediyor.

Gerek bölgeye gönderilen yardımlarla gerekse birçok platformda Gazze'de yaşananlara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türk milleti, Gazze'nin özgür olması için çabalıyor.

Bu kapsamda da bugün, yürüyüş düzenlendi.

400 SİVİL TOĞLUM KURULUŞU BİR ARAYA GELDİ

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen eylem için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GALATA'YA YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı.

Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI, VE KEFİYELER

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden köprüye yürüyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yer aldı.

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

TEKBİRLER GETİRİLDİ, GALATA'YA ULAŞILDI

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.

Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.