Milyonlar mağdur oldu! Akbank'ta sistem arızası düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte son durum...

Milyonlar mağdur oldu! Akbank'ta sistem arızası düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte son durum...

Akbank sistemine iki gündür giriş yapılamıyordu. Kullanıcılar duruma isyan ederken, "Sistem düzeldi mi, ne zaman düzelecek?" soruları gündeme geldi. İşte Akbank'ın yaptığı son açıklama..

Akbank'ın sisteminde yaşanan sorun nedeniyle binlerce kullanıcı mağdur oldu.

Akbank yaşanan sorunla ilgili, "Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz.

Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz." demişti.

Bunun üzerine kullanıcılar, "Sorunun düzeldi mi? Ne zaman düzelecek?" sorularını araştırmaya başladı.

AKBANK SİSTEMİ DÜZELDİ Mİ?

Akbank'ta meydana gelen sistemsel arıza giderildi. Bankadan yapılan son açıklamada ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başladığı açıklandı. Akbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. İnternet ve mobilin devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı."





ŞUBELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Akbank, şubelerinin 8-9 Temmuz'daki çalışma şartlarını değiştirdi. Akbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir."

