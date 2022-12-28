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- Milyonlar sorguluyor! EYT BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile emeklilik başvurusu nasıl yapılır
Milyonlar sorguluyor! EYT BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile emeklilik başvurusu nasıl yapılır
- Haber Merkezi
- 28.12.2022 - 20:45
- Güncelleme : 28.12.2022 - 20:58
EYT'lilerin yıllardır beklediği müjde geldi.
Çıktı çıkacak derken, EYT'de son karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de yaş sınırı olmadığını müjdeledi.
Prim günü dolan ancak yaşı bekleyen 3 milyona yakın vatandaş, nasıl emeklilik başvurusunda bulunacağını sorguluyor.
e-Devlet ile EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır sorusu gündemde ilk sırada yer alıyor.
Peki EYT emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT'ye nasıl başvurulur? İşte detaylar...
EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
5 bin prim gününü dolduranlar ve emeklilikte yaşa takılanlar, hayal ettikleri emekli maaşına kavuşuyor.
EYT başvurusu yapmayı dört gözle bekleyenler, e-Devlet üzerinden sorgulamalar yapıyor. EYT başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor.
EYT başvurusu yapmak için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Ardından e-Devlet SGK sistemi üzerinden emeklilik başvuruları alınabilecek.
Emeklilik başvuru ekranı