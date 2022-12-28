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    Milyonlar sorguluyor! EYT BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile emeklilik başvurusu nasıl yapılır

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla EYT'de yaş sınırı olmadığı açıklandı. Emekli olma hakkını kazanan 3 milyona yakın vatandaş, başvuruyu nasıl yapacaklarını araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 20:45
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 20:58
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    Milyonlar sorguluyor! EYT BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile emeklilik başvurusu nasıl yapılır

    EYT'lilerin yıllardır beklediği müjde geldi.

    Çıktı çıkacak derken, EYT'de son karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de yaş sınırı olmadığını müjdeledi.

    Prim günü dolan ancak yaşı bekleyen 3 milyona yakın vatandaş, nasıl emeklilik başvurusunda bulunacağını sorguluyor.

    e-Devlet ile EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır sorusu gündemde ilk sırada yer alıyor.

    Peki EYT emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT'ye nasıl başvurulur? İşte detaylar...

    EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

    5 bin prim gününü dolduranlar ve emeklilikte yaşa takılanlar, hayal ettikleri emekli maaşına kavuşuyor.

    EYT başvurusu yapmayı dört gözle bekleyenler, e-Devlet üzerinden sorgulamalar yapıyor. EYT başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor.

    EYT başvurusu yapmak için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Ardından e-Devlet SGK sistemi üzerinden emeklilik başvuruları alınabilecek.

    Emeklilik başvuru ekranı

    Milyonlar sorguluyor! EYT BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile emeklilik başvurusu nasıl yapılır #1


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