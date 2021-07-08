Milyonlarca işçinin gözü bu kararda! Kamu işçilerine yapılan zam teklifi belli oldu mu? İşte son durum..

Milyonlarca işçinin gözü bu kararda! Kamu işçilerine yapılan zam teklifi belli oldu mu? İşte son durum..

Binlerce işçinin beklediği maaş zammına ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. İşçiler, "Hükümetin zam teklifi belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zamma ilişkin görüşmeler başlarken, işçiler detayların belli olup olmadığını merak ediyor.

Tutarın belirlenmesine sayılar günler kalırken, Türk-İş ve Hak-İş zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.

Peki, İşçiler ne kadar zam alacak? Hükümetin zam teklifi belli oldu mu? İşte son detaylar..

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye'de 700 binden fazla kamu işçisinin maaşına yapılacak zammı belirlemek için süren görüşmelerde hükümetin zam teklifi belli oldu.

Söz konusu zam teklifine göre maaşı brüt 3 bin 577 TL - 4 bin TL arasında alanlara 60 TL, maaşı brüt 3 bin 577 - 3 bin 750 TL arasında maaş alanlara ise 100 TL zam yapılması teklif edildi. Ayrıca maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında ilk 6 ay için yüzde 9 zam önerisi de yer aldı.

Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar hükümetin zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın bakanımız 3577-3750 lira ücret alanlara 100 lira, 3 bin 750-4000 liraya kadar ücret alanlara 60 lira seyyanen zam teklif etti." dedi. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) teklifini sunmasının ardından hareketlenecek zam pazarlığının temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.

SÖZLEŞME MÜZAKARELERİ NE KADAR SÜRECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti.

SENDİKLARIN TALEBİ

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.