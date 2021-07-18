Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Asgari ücret desteği geliyor, ceza erteleniyor, ödül sistemi...

Torba kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, uzun mesainin ardından yasalaştı. Teklif, milyonları ilgilendiren gelişmeleri barındırıyor. İşte detaylar...

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Düzenlemeyle terörle mücadele kapsamında ek gözaltı ve kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı gibi uygulamaların süresi 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

Buna göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına dair hüküm, 31 Temmuz itibarıyla 3 yıl uzatılabilecek.

ÇEK CEZALARI ERTELENDİ

Yasayla çek cezaları 30 Haziran 2022'ye kadar ertelendi.

Karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde, mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK

2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Yaklaşık 9,3 milyon sigortalının faydalanmasının öngörüldüğü destek ile 1,4 milyon işletmeye 6,2 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor.

GÜMRÜK PERSONELİNE TEŞVİK

Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan gümrük muhafaza personeline yüksek hizmetleri ve olağanüstü yararlık göstermeleri durumunda ödül verilecek.

KORUCULARA MAAŞ FARKI ÖDEMESİ

Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altına düştüğünde, ücret farkı tazminat olacak ödenecek.