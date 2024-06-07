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Milyonlarca Müslüman Kabe’de cuma namazında buluştu

Milyonlarca Müslüman Kabe’de cuma namazında buluştu Hac farizasını yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme’ye gelen yüz binlerce hacı adayı, cuma namazı için Kabe-i Muazzama’ya akın etti.