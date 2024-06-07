Milyonlarca Müslüman Kabe’de cuma namazında buluştu

Hac farizasını yerine getirmek üzere Mekke-i Mükerreme’ye gelen yüz binlerce hacı adayı, birlikte cuma namazını eda etti.
Cuma namazı cemaatinin büyük bölümünü sabah cemaate gelip kalanlar oluşturdu.
2 milyon Müslüman saf tuttu
Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Mekke-i Mükerreme’de 2 milyona yakın Müslüman Kabe-i Muazzama ve çevresindeki sokaklarda saf tuttu.
Hacı adayları, gelecek cuma günü Terviye (Arifeden önceki gün) olması sebebiyle sabah erkenden Mekke-i Mükerreme’yi terk ederek Arafat’a çıkacak.
Caddeler doldu
Bu nedenle bugün cuma namazında Kabe etrafındaki bütün caddeler doldu.
Müslümanlar tek yürek olarak cuma namazı sonrasında ellerini semaya açarak, zulüm altındaki kardeşlerine dualar etti.
Filistin için gözyaşı döktüler
Filistin için gözyaşı dökerek dua edenler, soykırımın bir an önce bitmesini istediler.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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