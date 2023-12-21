Haberler



Gündem



Milyonları ağlattı! Enkaz başında bisküvi ile bekleyen Şerif Amca vefat etti

Milyonları ağlattı! Enkaz başında bisküvi ile bekleyen Şerif Amca vefat etti Kahramanmaraş merkezli depremlerde tüm ailesini kaybeden ve bisküviyle çocuklarını bekleyerek hafızalara kazınan Şerif Amca, yaşadığı acının ardından yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybetti.