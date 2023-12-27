Milyonların beklediği haber! 2024 yılı asgari ücreti belli oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücretin yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira olduğunu açıkladı.

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ensonhaber.com

Milyonlar nefeslerini tuttu, asgari ücret için belirlenen rakamı bekliyor.

Türkiye gündeminde uzun süredir yer alan asgari ücret konusu, artık nihai karara bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son toplantıyı gerçekleştirdi

3. toplantı için tarih beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bir asgari ücret zirvesi gerçekleştirdi.

Rakam belli oldu

Bu toplantıda ise karar çıktı. Rakamı Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.

Yüzde 49 zam

Buna göre, Bakan Işıkhan 2024 yılı için yeni asgari ücretin yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz yeni asgari ücretin çalışmalarını tamamladı. Komisyonun hedefi tüm tarafların istediği şekilde sınırı belirlemektir. İşçi ve iş veren tarafında bir hakem rolü üstlendik. Süreçte olumlu yaklaşım gösteren tüm paydaşlara teşekkür ederim.

Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanı sıra, sorunların çözümü için yapıcı yaklaşım gösterilmesinin olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. İlgili bakanlıklarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederiz.

Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. 2024 yılında asgari ücret 17 bin 2 olarak belirlendi. Yüzde 49 artış yapmış olduk.

Asgari ücrete ikinci zam yapılmayacak

Bir diğer yandan, asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacağı biliniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi.

Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." açıklaması yapmıştı.

Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.