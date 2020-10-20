Milyonluk tazminatı reddeden gazi Cengiz Erduran'ın kirada oturduğu ortaya çıktı

Ağrı'da, gazi olduktan sonra açtığı tazminat davasından feragat etmesiyle takdir toplayan Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran'ın, emekli maaşıyla geçindiği ve kiralık dairede oturduğu ortaya çıktı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu’na 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda yaralanıp, gazi olduktan sonra maddi ve manevi tazminat davası açan Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutarı çok bulup, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle maddi tazminattan feragat etti.

GAZİ ERDURAN'IN DAVRANIŞI BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Vicdanı elvermediği için yüklü tazminatı almaktan vazgeçen gazi Erduran’a, örnek davranışı nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından tebrikler yağıyor.

Gazi Erduran ile ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapmayı sürdüren takipçiler, 'Helal olsun', 'Seninle gurur duyuyoruz komutanım', 'Hakkını helal et', 'İşte gerçek vatansever' yorumlarında bulundu.

Milyonluk tazminatı reddeden gazi Cengiz Erduran ViDEO

OTURDUĞU EV KİRAYMIŞ

Türkiye’nin yanı sıra çevresinden takdir kazanan gazi Erduran’ın, herhangi bir işte çalışmadığı, vazife malullüğü kapsamındaki emekli maaşıyla geçindiği, ailesiyle oturduğu evin ise kirada olmasına rağmen milyonluk tazminattan feragat ettiği ortaya çıktı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun makamında ağırlayıp, tebrik ettiği gazi Erduran, kendisini arayanların çoğunluğunu eski asker arkadaşları ve komutanları olduğunu belirtti.

2 kızı üniversiteden yeni mezun olan gazi Erduran, asker olmayı düşünmesi halinde 10 yaşındaki oğlu Muhammet Yusuf’un da yanında olacağını söyledi.