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Haber Merkezi

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan ve 4 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel, tüm Türkiye'yi korkuttu.

Dört gün boyunca ormanın her yerinde didik didik aranan Gürel, bugün gece yarısı sağ olarak bulundu.

Ekipler Gürel'i saat 01.15'te donmak üzereyken bulundu.

TAMAMEN UYUŞMUŞ BİR HALDEYDİ

Titrediği ve tamamen uyuşmuş halde olduğu görünen Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Gürel, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu.

KALBİ DURDU

Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından uzun süren aramalar sonunda, gece yarısı donmak üzereyken bulunan Gürel, ciddi sağlık sorunu yaşadı.

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, kalbi durdu ve yeniden hayata döndürüldü.

EBTÜBE EDİLDİ

Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

"DUDAKLARI TİTRİYORDU"

Sağlık durumunu takip etmek için hastaneye gelen Ece Gürel’i bulan arama kurtarma ekibi MAG-AME gönüllüsü Turan Altun yaşananları anlattı. Altun, “İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" dedi.

EŞYALARI ORMANDA BULUNMUŞTU

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Ece Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.