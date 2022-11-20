Mimar Sinan Mühendisler Birliği Zirvesi başladı

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) Zirvesi, 'Yeni İnsan, Yeni İş, Yeni Yönetim' temasıyla başladı.

10'uncusu düzenlenen Mimar Sinan Mühendisler Birliği Zirvesi'nde start verildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Oditoryumu'nda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek zirvenin açılış konuşmasını MSMB Genel Başkanı Cahit Erdoğan yaptı.

Zirvenin ilk konuşmacısı olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Ticari Diplomasi" başlıklı sunumunda dijitalleşme ve lojistik konuları üzerinde durdu.

"Avantajımız genç ve eğitimli nüfusumuzun varlığı"

Olpak, dijitalleşmenin bireysel yaşamdan iş hayatına, özel hukuktan kamu hukukuna kadar düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde girdiğini ifade ederek, "Bu noktada ülke olarak avantajımız genç ve eğitimli nüfusumuzun varlığı ve özellikle son dönemde bu teknolojiyi sadece kullanmayıp, teknoloji üreten bir nesil haline gelmelerindeki olumlu gelişmeler." ifadelerini kullandı.

Lojistik kavramının, bugün gelinen noktada anlamını değiştirdiğini belirten Olpak, eskiden uzaklık ve yakınlık ile ifade edilen lojistiğin, artık "ulaşılabilirlik" ile anılmaya başladığını dile getirdi.

Olpak, Kovid-19 salgını ile birlikte dünya genelinde tedarik zincirinin de önemini artırdığını ifade ederek, "Türkiye gibi tedarik zincirini kopartmadan üretim ve hizmeti sürdürebilen ülkelerin ve o ülkelerin işletmelerinin, sürecin kazananları olduğunu gördük." diye konuştu.

"Hayatımızdan çıkarılmalı diye konuşulan kömür gibi yakıtlar, herkesin gözüne tekrar şirin gelmeye başladı"

Yeşil mutabakat konusuna da değinen DEİK Başkanı Olpak, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, 2050 ve sonrası için net sıfır karbon salınımı hedefiyle, tarımdan sanayiye, üretim süreçlerinden tüketici alışkanlıkları ve enerjiye kadar atılacak adımlar gündemdeydi. Ancak, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, öncelikle Avrupa'nın ve genelde tüm dünyanın Yeşil Mutabakat gündeminden, nükleer santralleri kapattırma yarışından, nükleer enerjinin de çevreci bir enerji kaynağı ve yeşil enerji kaynağı olarak tanımlandığı bugünkü ilginç sürece geldik. 'Hayatımızdan çıkarılmalı' diye konuşulan kömür gibi yakıtlar, herkesin gözüne tekrar şirin gelmeye başladı ve bu süreç, enerji arz güvenliğinin ne denli önemli olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi."

Olpak, dünya üzerinde şartların değiştiğini ve yeni tanımlamaların olduğunu vurgulayarak dün doğru diye ortaya konulan fikirlerin hızla yanlışa dönüştüğü bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Yaycı'dan gençlere denizcilik çağrısı

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı da "Mavi Vatan ve Ülkemizdeki Gelişmeler" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Dünyadaki ticaret ve güvenlik güç merkezlerine dikkati çeken Yaycı, Türkiye'nin deniz varlıklarının, kaynaklarının ve denizcilik anlamında stratejik konumunun önemini vurguladı.

AA'nın aktardığına göre Yaycı, denizciliğin Türkiye'nin geleceğindeki öneminin de altını çizerek gençlere denizcilik alanında hem teknolojik hem de ticari faaliyetlerde yer alma çağrısında bulundu.