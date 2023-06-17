Mimar Sinan'da taşkınlık yapan LGBT'lilere müdahale eden güvenlik görevlileri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde izinsiz gösteri yapmaya çalışan LGBT grubuna müdahale eden güvenlik görevlileri ve grup üyeleri arasında gerilim yaşandı.

ensonhaber.com

Her fırsatta üniversite kampüslerinde taşkınlığa neden olan gruplardan biri de LGBT'liler.

Bir grup LGBT'li de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde huzursuzluğa neden oldu.

Okula gelen grup izinsiz şekilde basın açıklaması yapmak istedi.

Güvenlik müdahale etti

Ellerinde LGBT paçavraları ve açıklama metinleriyle bir anda olay çıkartan gruba, güvenlik görevlileri müdahale etti.

Müdahale sırasında gerginlik yaşandı.

Renkli paçavralarına ve açıklama metnine el koyan güvenliklere saldıran grup üyeleri ortalığı birbirine kattı.

"Sen hayırdır oğlum"

O anlar ise kameralara yansıdı.

O anlarda grup üyeleri ve güvenlikler arasındaki "hayırdır oğlum" atışması ise sosyal medyada gündem oldu.